Начальник штаба обороны Индии погиб при крушении вертолета

Бипин Рават Фото: REUTERS

Начштаба обороны Вооруженных сил Индии генерал Бипин Рават погиб в результате крушения вертолета. Об этом сообщила пресс-служба индийских ВВС в Twitter.

- С глубоким сожалением (сообщаем), что было установлено, что в результате аварии погибли генерал Бипин Рават, Мадхулика Рават (супруга генерала Равата) и еще 11 человек, находившихся на борту, — гасит текст сообщения пресс-службы.

Предполагается, что причиной крушения стала плохая видимость.

Ранее в Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26, при крушении погибли двое россиян. Инцидент произошел в столице государства Джубе. Судно потерпело крушение вскоре после взлета. Всего в результате происшествия погибли пять человек, включая пилота. Самолет принадлежал компании Optimum Aviation Ltd. Он перевозил груз, в том числе топливо в графство Мабан.