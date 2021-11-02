При крушении Ан-26 в Южном Судане погибли двое россиян Фото: соцсети

В Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26, при крушении погибли двое россиян, рассказал директор аэропорта «Кур Куоль».

Инцидент произошел в столице государства Джубе. Судно потерпело крушение вскоре после взлета. Всего в результате происшествия погибли пять человек, включая пилота, передает Associated Press.

Самолет принадлежал компании Optimum Aviation Ltd. Он перевозил груз, в том числе топливо в графство Мабан.

Как писал сайт kp.ru, в середине августа 2021 российский самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение во время тушения пожаров в турецком Кахраманмараше. На борту находились восемь человек, пять из которых российские военнослужащие и три турецких гражданина. Все они погибли. Машина разбилась при заходе на посадку в районе населенного пункта Адана.