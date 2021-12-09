Посольство РФ в США осудило слова американского сенатора о "ядерном ударе" по России

В России назвали безответственным заявление о возможном "превентивном ядерном ударе" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в США осудило высказывание американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном "превентивном ядерном ударе" по РФ в случае обострения ситуации на Украине. В дипведомстве подчеркнули, что подобные заявления безответственны.

Дипломаты рекомендовали "всем непросвещенным" прочитать совместное заявление российского лидера Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена, которое было сделано 16 июня 2021 года.

"В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорится в тексте, опубликованном на странице посольства в социальной сети Facebook.

В посольстве также отметили, что сенатор от Миссисипи своим заявлением вызывает подозрения, что он может представлять интересы Украины либо производителей военной продукции. В частности, на территории его штата расположены отделения таких компаний как General Atomics (ядерные технологии), Lockheed Martin (авиастроение и судостроение), Northrop Grumman (судостроение, космические и информационные технологии) и Raytheon (один из крупнейших поставщиков военной техники для армии США и сил НАТО).

Как ранее писал сайт kp.ru, публикация The Washington Post о возможном военном конфликте России и Украины вызвала активное обсуждение в комментариях, как на это следует реагировать Соединенным Штатам. Многие комментаторы выразили предпочтение агрессивным действиям, причем не только в адрес РФ. Так, пользователь с никнеймом Narwhals предложил вторгнуться на Кубу и в Венесуэлу, чтобы свергнуть "пророссийские правительства".