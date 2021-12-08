Американцы предложили напасть на Кубу и Венесуэлу в случае войны России и Украины

В США рассматривают разные варианты реакции на возможный российско-украинский конфликт Фото: REUTERS

Публикация The Washington Post о возможном военном конфликте России и Украины вызвала активное обсуждение в комментариях, как на это следует реагировать Соединенным Штатам.

Многие комментаторы выразили предпочтение агрессивным действиям, причем не только в адрес РФ. Так, пользователь с никнеймом Narwhals предложил вторгнуться на Кубу и в Венесуэлу, чтобы свергнуть "пророссийские правительства".

"Украина находится в сфере влияния России, - написал читатель. - В случае войны между этими странами мы должны вторгнуться в Венесуэлу и на Кубу, чтобы свергнуть пророссийские правительства в этих государствах".

Также среди американцев были и призывы "устроить новый Чернобыль", а также принять Украину в НАТО.

Впрочем, часть комментаторов показала себя сторонниками мирного сценария развития. Они обратили внимания, что Украина не входит в сферу интересов США, а для стран с ядерным оружием "балансирование на грани войны никогда не бывает успешной стратегией".

Миролюбиво настроенные американцы также обратили внимание, что вполне объяснима негативная реакция России нарушение обещания о нераспространении НАТО в восточном направлении.

"НАТО обещала не расширяться дальше на Восток, но не сдержала слово, - написал Bill Samuel. - Путин, естественно, зол по этому поводу".

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил журналистам, что расширение НАТО в восточном направлении вопреки обещанию, данному в 1990 году госсекретарем Джеймсом Бейкером президенту СССР Михаилу Горбачеву, - это "политика открытых дверей".