Названа главная проблема политики США на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главная проблема американской политики США по отношению к Украине заключается в том, что Белый дом заинтересован не в развитии страны, а в использовании для «сдерживания» России. Такое мнение высказал профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро.

По его словам, сохранение независимости Украины прочно утвердившийся элемент политики нацбезопасности США, однако это связано, в основном, с желанием «не допустить возвращения СССР».

«Поскольку главным вопросом американской политики на Украине является предотвращение возрождения бывшего соперника времен холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством и СМИ США», - отметил он в статье, опубликованной в журнале The National Interest

Петро заявляет, что, увидев вероятность «вывести» Киев из-под влияния Москвы, Вашингтон начал проявлять безразличие к культурному плюрализму и региональному разнообразию общества на Украине.

Профессор таже вспомнил, что в текущем году президент Украины Владимир Зеленский ввел «наиболее суровые со времен распада СССР» ограничения в отношении оппозиционных СМИ, а Белый дом поддержал их под предлогом «защиты суверенитета и территориальной целостности». Он также указал на «стремительный» рост коррупции в незалежной.

«Речь не идет и никогда не шла об Украине. Вопрос всегда был в сдерживании России», - заявил он.

По его мнению, далее все стороны обязаны согласиться на всеобъемлющие переговоры, в рамках которых Киев с Москвой присоединятся к новому общеевропейскому соглашению о безопасности.

Напомним, накануне законодатели США предложили измененный проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался 1 октября). Проект предполагает выделить 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине, что на 50 млн долларов больше, чем запрашивала американская администрация.