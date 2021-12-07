Законодатели США исключили из проекта оборонного бюджета положение о санкциях против "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался 1 октября) положение о введении санкций в отношении России.

Из проекта бюджета убрали положение о введении санкций против газопровода «Северный поток – 2», а также запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств России.

При этом проект оборонного бюджета США на 2022 год предполагает выделить 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине, что на 50 млн долларов больше, чем запрашивала американская администрация.

Напомним, в конце ноября текущего года республиканцы заблокировали в Сенате Конгресса дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на сумму в примерно 770 млрд долларов, куда также были включены санкции против России. В поддержку проекта проголосовали только 45 сенаторов, а против высказался 51 законодатель.