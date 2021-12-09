Посол Украины призвал нового канцлера ФРГ устроить «холодный душ» для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца организовать противодействие российской политике.

Как заявил украинский дипломат газете Berliner Zeitung, Киев возлагает надежды на новое немецкое правительство, ожидая «мощного голоса из Берлина», для того чтобы обеспечить «холодный душ» для Москвы, поскольку та якобы «готовится к войне».

Как отметил Мельник, украинские власти надеются, что новый немецкий канцлер проявит дипломатическую инициативу, которая позволит «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса», призвав Шольца созвать в течение ближайших недель саммит «нормандской четверки» в Берлине.

Украинский посол также потребовал опубликовать «каталог жестких и болезненных карательных мер» в отношении Москвы, где должно говориться о запрете «Северного потока - 2» при «вторжении» России на Украину.

Напомним, Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства, отвергая обвинения в подготовках каких-либо «вторжений».