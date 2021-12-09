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Политика9 декабря 2021 10:32

Мария Бутина назвала запоздавшим предложение Бжезинского отключить Россию от SWIFT

Такие заявления, по мнению депутата, являются провокацией
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мария Бутина назвала запоздавшим предложение Бжезинского отключить Россию от SWIFT

Мария Бутина назвала запоздавшим предложение Бжезинского отключить Россию от SWIFT

Фото: Shutterstock

В Госдуме прокомментировали слова Яна Бжезинского — сына американского политолога Збигнева Бжезинского. Он предложил в качестве превентивной меры отключить на несколько дней РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

По мнению депутата Марии Бутиной, это является «не более чем провокацией либо просто глупостью».

- Разговоры про возможное отключение России от SWIFT шли прямо перед первой встречей президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Хельсинки, которая произошла летом 2018 года. Тогда тоже активно разогревали эту тему, - говорит депутат.

По ее мнению, с тех пор повестка изменилась, а Бзежинский не успел на это отреагировать.

- Я думаю, что он чуть-чуть опоздал, встреча уже прошла. Байден на встрече с Владимиром Путиным заявил, что США готовы к переговорам, - прокомментировала Мария Бутина NEWS.ru.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что такие заявления подталкивают Россию к импортозамещению.

Парламентарий в беседе с Rt отметил, что в стране уже создана система, которая «позволяет купировать риски» в случае возникновения подобных ситуаций.

7 декабря Владимир Путин провел переговоры лидером США. Американский президент вновь заявил о возможном российском вторжении в соседнюю страну. Лидер РФ обвинил НАТО в «опасных попытках освоения украинской территории и наращивании военного потенциала» у наших границ, а также призвал не перекладывать ответственность на плечи России в данном вопросе, пишет газета "Известия".