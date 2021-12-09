Мария Бутина назвала запоздавшим предложение Бжезинского отключить Россию от SWIFT Фото: Shutterstock

В Госдуме прокомментировали слова Яна Бжезинского — сына американского политолога Збигнева Бжезинского. Он предложил в качестве превентивной меры отключить на несколько дней РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

По мнению депутата Марии Бутиной, это является «не более чем провокацией либо просто глупостью».

- Разговоры про возможное отключение России от SWIFT шли прямо перед первой встречей президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Хельсинки, которая произошла летом 2018 года. Тогда тоже активно разогревали эту тему, - говорит депутат.

По ее мнению, с тех пор повестка изменилась, а Бзежинский не успел на это отреагировать.

- Я думаю, что он чуть-чуть опоздал, встреча уже прошла. Байден на встрече с Владимиром Путиным заявил, что США готовы к переговорам, - прокомментировала Мария Бутина NEWS.ru.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что такие заявления подталкивают Россию к импортозамещению.

Парламентарий в беседе с Rt отметил, что в стране уже создана система, которая «позволяет купировать риски» в случае возникновения подобных ситуаций.

7 декабря Владимир Путин провел переговоры лидером США. Американский президент вновь заявил о возможном российском вторжении в соседнюю страну. Лидер РФ обвинил НАТО в «опасных попытках освоения украинской территории и наращивании военного потенциала» у наших границ, а также призвал не перекладывать ответственность на плечи России в данном вопросе, пишет газета "Известия".