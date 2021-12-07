Начало переговоров запланировано на 18:00 мск вторника. Фото: EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL/ТАСС

Начало переговоров запланировано на 18:00 мск вторника.

Как заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, лидеры обсудят:

- Плачевное состояние наших двусторонних отношений.

- Напряженная ситуация вокруг Украины.

- Продвижение НАТО к нашим границам.

- Гарантии безопасности.

Ожидается, что темами переговоров также станет ситуация в Афганистане, Иране и Ливии.

Владимир Путин и Джо Байден встречались один раз - 16 июня в Женеве. После того саммита российский лидер сказал, что во время переговоров не было враждебности или давления, а разговор вышел «весьма конструктивным». Также он отметил, что «промелькнули» «зарницы счастья». Госсекретарь США Блинкен также назвал тон саммита хорошим и позитивным.

Сегодняшнюю по видеосвязи считают продолжением июньского саммита.

2 декабря на полях министерского заседания ОБСЕ провели переговоры глава МИД России Сергей Лавров и Госсекретарь США Энтони Блинкен. Они длились 40 минут. На открытой части Блинкен сообщил, что дипломатия – это «лучший способ избежать кризиса», в то же время добавил, что Москву ждут «серьезные последствия», если она решит усугубить конфликт на Украине.

Сергей Лавров, в свою очередь, сказал, что Россия не хочет «никаких конфликтов» и готова наладить диалог с США. «Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе».