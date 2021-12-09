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Здоровье9 декабря 2021 11:04

Мурашко заявил, что поддельные сертификаты о вакцинации подвергают людей колоссальному риску

Министр здравоохранения призвал пресекать подобные правонарушения
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Михаил Мурашко

Михаил Мурашко

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса подвергают людей колоссальному риску и должны пресекаться, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Пермь в четверг, 9 декабря.

"Это, конечно же, правонарушение, которое должно пересекаться, - подчеркнул Мурашко. - Медицинские работники не должны допускать подобных вещей, и что еще очень важно, что сами пациенты, идущие на такие шаги, сами того не ведая, создают для себя колоссальный риск".

Глава Минздрава также обратил внимание, что в Пермском крае вакцинированы свыше 90% медицинских работников, которые "прекрасно понимают, что такое коронавирус".

Как ранее писал сайт kp.ru, Михаил Мурашко сообщил, что более 60% пожилых россиян привились от коронавирусной инфекции.

Напомним, министерство здравоохранения России предлагает разрешить Росздравнадзору блокировать интернет-ресурсы, на которых продают поддельные медицинские документы.