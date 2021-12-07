Мурашко сообщил, что более 60% россиян старше 60 лет привились от коронавируса

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 60% пожилых россиян привились от коронавирусной инфекции.

- Очень важная цифра, мы всегда говорим о людях серебряного возраста, люди старше 60 лет, хорошая позитивная динамика, среди граждан старше 60 лет прошли вакцинацию 61,7%. Я думаю, что это как раз то движение, которое мы должны дальше продолжать..., для того, чтобы защитить людей старшего возраста, — сказал он.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 31 096 случаев COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 864 845 случаев. Лидером по заболеваемости снова стала Москва, где за сутки заболели 2 573 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 2 381 случай. Тройку замыкает Московская область — 2 208 случаев. Также медики зафиксировали 1182 летальных исхода. За минувшие сутки выписали из больницы 34 615 человек.