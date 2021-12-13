Подросток, взорвавший самодельную бомбу в Серпуховском женском монастыре, находится в реанимации Фото: соцсети

Подросток, пронесший на территорию Серпуховского женского монастыря самодельное взрывное устройство (СВУ), жив, и находится в реанимации. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в Следственном комитете РФ.

«Ему проводят реанимационные мероприятия в больнице», - приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольги Врадий.

Ранее появилось сообщение о смерти нападавшего от потери крови. Кроме того, сообщалось, что молодой человек мог пронести с собой холодное оружие, а также иметь при себе еще взрывчатку.

Напомним, взрыв на территории монастыря устроил подросток, который ранее был воспитанником церковноприходской школы при обители. По предварительным данным, во время своей учебы он подвергался «буллингу».

Как писал сайт kp.ru, неизвестное взрывное устройство на территории женского монастыря в Серпухове было подорвано утром в понедельник, 13 декабря. В результате происшествия пострадали восьми человек, среди которых семь детей.