Самодельную бомбу в Серпуховский женский монастырь принес 18-летний бывший ученик церковно-приходской школы Фото: Фото очевидцев

Взрыв в Серпуховском женском монастыре утроил подросток, который в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на свой информированный источник, по предварительным данным, во время учебы при монастыре нападавший подвергался «буллингу».

«По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», - приводит издание слова своего собеседника.

Сообщается, что, по предварительным данным, напавший на женский монастырь подросток скончался. «Признаков жизни (нападавший) не подает», - заявил источник.

Напомним, на территории женского монастыря в Серпухове было подорвано неизвестное взрывное устройство. Инцидент произошел примерно 08:00 по московскому времени в понедельник, 13 декабря. Изначально сообщалось, что в результате происшествия пострадали два человека, однако позже сообщили о восьми пострадавших, среди которых семь детей.