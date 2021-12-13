Самодельное взрывное устройство сработало в Серпуховском женском монастыре, есть раненые

Взрыв произошел на территории Серпуховского женского монастыря. Фото предоставлено КП очевидцем

В понедельник, 13 декабря, в Серпуховском женском монастыре, расположенном в подмосковном Серпухове, сработало самодельное взрывное устройство.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел около 08:00 по московскому времен. В результате происшествия пострадали два человека, в том числе подросток.

ЧП случилось в здании Православной гимназии. Фото предоставлено КП очевидцем

«Сегодня в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали, в том числе пятнадцатилетний подросток», - приводит агентство слова собеседника.

Напомним, днем ранее два человека погибли и 15 были ранены в результате взрыва подпольных пиротехнических мастерских в Мексике. Взрыв произошел в муниципалитете Тультепек в штате Мехико 12 декабря. В результате инцидента было уничтожено пять пиротехнических мастерских.