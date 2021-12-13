В Госдуме призвали ограничить участие детей в рекламе фастфуда и газировки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме призвали ограничить участие детей в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров. Он обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Парламентарий подчеркивает, что проблема неправильного питания в наше время стоит особенно остро. Медики регулярно обращают внимание, что подрастающее поколение неправильно питается. Чрезмерное употребление фастфуда и сахаросодержащих напитков может оказывать негативное воздействие на здоровье.

Но в России нет законодательных ограничений, которые бы выстроили рамки для производителей таковой продукции в части рекламы. Часто для промо кампаний используются образы несовершеннолетних потребителей, что привлекает внимание к товарам данной возрастной группы.

В связи с этим парламентарий простит главу Минздрава оценить целесообразность введения ограничений в части использования несовершеннолетних в данных рекламных кампаниях, пишет RT.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил в чем заключается основное коварство еды из фастфуда.

- Фастфуд, как правило, представляет собой жареное или вареное мясо, овощи. Такие блюда жарятся в масле, его не меняют. Там возникают продукты деструкции, представляющие собой онкогены, - отметил парламентарий в беседе с ФАН.

Диетологи поддерживают предложение ограничить участие несовершеннолетних в рекламе фастфуда и призывают родителей внимательнее следить за питанием подрастающего поколения, сообщает телеканал "360".