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Политика13 декабря 2021 19:12

Защита депутата Рашкина обжалует наложенный на него запрет охотиться во время следствия

Также на политика был наложен ряд других запретов
Наталья СМИРНОВА
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин

Фото: Евгения ГУСЕВА

Защита депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина обжалует наложенные на него запреты. Басманный суд Москвы, в частности, запретил политику до 13 февраля 2022 года выходить из дома ночью, пользоваться интернетом и посещать охотничьи угодья.

Как сообщил журналистам адвокат Константин Лазарев, который защищает в суде интересы Валерия Рашкина, решение о запретах будет обжаловаться. По словам защитника, он находит ходатайство следствия и решение суда безосновательными.

Также, отметил Лазарев, Рашкин не признает вину по делу об убийстве лося. По словам адвоката, политик продолжает настаивать на том, что не осознавал преступности своих действий, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не сможет выходить из дома в период с 23.00 до 07.00 без письменного разрешения следователя. Такой запрет установил Басманный суд Москвы в понедельник, 13 декабря, в связи с возбужденным против политика делом за незаконную охоту на лося. Также были приняты и другие ограничения.