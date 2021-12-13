Суд запретил депутату Рашкину выходить из дома по ночам

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не сможет выходить из дома в период с 23.00 до 07.00 без письменного разрешения следователя. Такой запрет установил Басманный суд Москвы в понедельник, 13 декабря, в связи с возбужденным против политика делом за незаконную охоту на лося.

Как сообщает официальный Телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции, также Рашкину будет запрещено общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, а также с другими обвиняемыми и подозреваемым. Запрещено Рашкину также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться интернетом и посещать охотничьи угодья.

Запрет будет действовать до 13 февраля 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, по версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября 2021 на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области депутат, вооружившись принадлежащим ему карабином, убил лося. При этом он не имел соответствующего разрешения на охоту.