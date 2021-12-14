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Общество14 декабря 2021 9:25

Мигранты из Средней Азии зарабатывают в России в среднем 47,1 тыс рублей в месяц

Иностранные рабочие в России хотят получать зарплаты в 77,2 тыс рублей
Мария ПАВЛОВА
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Мигранты в России зарабатывают в среднем 47,1 тысячи рублей в мессяц.

Мигранты в России зарабатывают в среднем 47,1 тысячи рублей в мессяц.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Среднемесячный доход мигранта из Средней Азии, который работает в России, составляет 47,1 тысячи рублей в месяц. Такие данные публикует Российская газета по результатам совместного исследования Федерации мигрантов России и МГУ.

Самые выгодные предложения для работников-мигрантов – в области строительства, ремонта, логистики. Неплохая зарплата и у тех, кто работает на складах. Самые непривлекательные вакансии предлагают организации ЖКХ и сельскохозяйственные предприятия.

Мигранты, которые плохо говорят по-русски, в среднем зарабатывают на 11 тысяч рублей меньше, чем те, у кого нет такой проблемы, отмечают исследователи.

Сами мигранты в среднем хотели бы зарабатывать 77,2 тысячи рублей.

Ранее на kp.ru собщалось, что мэр Москвы Собянин поручил сократить количество мигрантов на стройках реновации в Москве, мотивируя это тем, что «для такой работы необходимы люди другого качества».