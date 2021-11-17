Собянин поручил сократить количество мигрантов на стройках реновации в Москве

Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сократить количество мигрантов на стройках домов в рамках программы реновации. Об этом сообщил "КП-Москва".

- Другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых на стройплощадках достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте зарплату, создавайте условия работы. Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства, — сказал градоначальник во время осмотра новостройки на Бауманской улице.

Представитель одной из фирм-подрядчика подтвердил, что в его компании количество мигрантов сократилось примерно на 15%.

Позже в столичном депстрое уточнили, что массового отказа от мигрантов на стройках в Москве не будет. Власти столицы не могут указывать подрядчикам, какими силами строить объект, уточнили в ведомстве. В этом вопросе должен быть плавный переход, отметили в депстрое.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за три года в Москве будет построено более 130 школ и детских садов. Новый корпус школы № 1252 откроется в Малом Песчаном переулке. В здании Г-образной формы - 4 этажа, полностью оснащённые для обучения школьников с 5-го по 11-й классы. Для занятий в небольших группах, например, при изучении иностранных языков, классные комнаты можно будет разделить с помощью трансформируемых перегородок. Здание сделают удобным для обучения детей-инвалидов.