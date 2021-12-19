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Политика19 декабря 2021 13:30

Министр обороны Германии прокомментировал предложения России по гарантиям безопасности в Европе

Нельзя, чтобы Москва предписывала странам альянса, как им себя позиционировать, отметила глава Минобороны ФРГ
Абдулла ШАКИРОВ
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Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт

Фото: REUTERS

НАТО будет обсуждать предложения России по гарантиям безопасности, однако Москва не может навязывать Европе свои взгляды, заявил министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

«Обсуждение предложений, которые были представлены Россией, это правильно и важно, но нельзя, чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать», – сказала глава Минобороны ФРГ на пресс-конференции с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.

Как отметила Ламбрехт, Североатлантический альянс должен урегулировать напряженную ситуацию и дипломатическими методами, и «посредством достойных доверия мер по сдерживанию».

Как писал сайт kp.ru. российский МИД в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой предложенные ей гарантии безопасности в Европе, однако видит в них неприемлемые моменты.