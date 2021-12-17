США заявили о готовности обсудить предложенные Россией гарантии безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон готов обсуждать с Москвой предложенные ей гарантии безопасности в Европе, однако видит в них неприемлемые моменты, заявила представитель администрации президента Соединенных Штатов на специальном брифинге по ситуации на Украине.

По ее словам, США передадут России свои предложения на следующей неделе. Она отметила, что американские власти хотели бы конкретно обсудить эту проблему, не работая на публику.

Двусторонние связи с Москвой и Киевом могли бы быть использованы для урегулирования конфликта в Донбассе, однако Нормандский формат основной инструмент в этом вопросе, сказали в Белом доме.

Как писал сайт kp.ru. российский МИД в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.