Гидрометцентр предупредил о метелях и семиградусном морозе в Москве 25 декабря 2021 года

Москвичей предупредили о метелях и семиградусном морозе 25 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гидрометцентр России сообщил, что жителей Москвы ожидают метель и семиградусный мороз в субботу, 25 декабря 2021 года. Ночью похолодает до -13 градусов.

В Московской области днем температура воздуха упадет до -10 градусов, ночью — до минус 16 градусов.

- Снег, по области местами сильный. Местами метель, гололедица. По области снежные заносы, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Порывы западного ветра в субботу могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 729 мм ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о редкой алмазной пыли в небе над Москвой. Это явление в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе, пояснил он. По словам специалиста, эксперты называют такое явление «ледяные иглы». Его можно заметить по ярким вспышкам, которые возникают, когда крошечные кристаллы отражают свет. Синоптик отметил, что явление более характерно для Антарктики и Арктики.