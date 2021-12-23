Синоптик Тишковец сообщил о редкой алмазной пыли в небе над Москвой

Синоптик сообщил о редкой алмазной пыли в небе над Москвой Фото: instagram.com/tishkovets_evgeny

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о редкой алмазной пыли в небе над Москвой.

- В условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха в атмосфере фиксируется редкий для Центральной России вид твердых осадков - алмазная пыль - явление в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе, — сообщил специалист в социальной сети Instagram.

По словам Тишковца, эксперты называют такое явление «ледяные иглы». Его можно заметить по ярким вспышкам, которые возникают, когда крошечные кристаллы отражают свет. Синоптик отметил, что явление более характерно для Антарктики и Арктики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что после необычайной стужи прошлой ночью москвичам и гостям столицы уже не стоит опасаться аномальных морозов: днем в четверг, 23 декабря, температура воздуха в столице поднимется до -11 – -13°C, а к субботе потеплеет до минус пяти – семи градусов. Роман Вильфанд отметил, что «сейчас говорят, что молодежь не помнит такой настоящей зимы, однако старики тоже не помнят». В пятницу днем, по его словам, столбики термометров будут уже показывать от десяти до восьми градусов мороза, а в субботу пойдет снег, но больше семи градусов мороза не ожидается.