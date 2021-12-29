Экс-президент Молдавии Додон заявил, что стал подозреваемым по делу о хищении $12 млн

Бывший президент Молдавии заявил, что является подозреваемым по делу о хищении 12 млн долларов. Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона в среду 29 декабря допросили в Генеральной прокуратуре страны. После допроса Додон заявил, что его признали подозреваемым в причастности к хищению 12 миллионов долларов.

«Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, не обвиняемый», — цитирует политика РИА Новости.

Также Игорь Додон заявил, что не собирается покидать Молдавию из-за того, что стал фигурантом по делу о крупном хищении.

Ранее на kp.ru сообщалось, что речь идет о событиях 2008 года, когда Додон был министром экономики Молдавии. По версии следствия, руководство компании Energocom, обеспечивающей Молдавию электроэнергией, вступило в сговор работниками Минэкономики и Национального агентства по регулированию энергетики. Схема позволила завысить закупочную цену за электроэнергию и присваивать разницу. Ущерб от преступных действий власти страны оценили в 12 миллионов долларов.