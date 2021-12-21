Экс-президент Молдавии подозревается в хищении госсредств на 12 миллионов долларов

Игорь Додон Фото: пресс-служба Кремля

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона вызвали в генеральную прокуратуру для предъявления подозрений в хищении государственных средств на сумму в 12 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марианна Керпек.

Уточняется, что Додона ожидают в генпрокуратуре 27 декабря 2021 года.

По версии следствия, в 2008 году, когда Додон был министром экономики страны, руководство компании Energocom, обеспечивающая Молдавию электроэнергией, вступило в сговор работниками минэкономики и Национального агентства по регулированию энергетики. Схема позволила закупочную цену за электроэнергию и присваивать разницу. Ущерб от преступных действий власти страны оценили в 12 миллионов долларов.

Напомним, сын бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Эдуард может оказаться за решеткой на срок до 20 лет. Эдуард Бабарико провел под стражей 18 месяцев по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По предварительной информации, он не вышел на свободу, так как является подозреваемым по новому уголовному делу. По информации Telegram Виктора Бабарико, Эдуарда подозревают в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ст.130 ч.3 УК РБ) и в организации массовых беспорядков (ст.293 ч.1 УК РБ).