Песков объяснил позднее время телефонного разговора Путина с Байденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена пройдет по инициативе Москвы, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, позднее время разговора объясняется разницей часовых поясов. К тому же для Владимира Путина совершенно нормально работать в такое время, уточнил пресс-секретарь главы государства.

"Цель разговора очень понятная - продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видеоконференцсвязи", - пояснил Песков, уточив, что публичной части не будет.

Как ранее писал сайт kp.ru, главы государств начнут диалог в 23:30 по московскому времени в четверг, 30 декабря 2021 года.

В числе тем для разговора называют ситуацию на Украине и гарантии безопасности, которые будут обсуждать Россия и США 10 января 2022 года.