Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января 2022

Сергей Рябков Фото: REUTERS

Переговоры России и США по гарантиям безопасности состоятся в Женеве 10 января 2021 года, рассказала журналистам официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, американскую – первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман, уточнила Мария Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 24 декабря заявил, что западные страны должны немедленно дать Москве гарантии безопасности.

Напомним, накануне Владимир Путин объяснил, почему России и США необходимо заключить договор о гарантиях безопасности и предостерег западных партнеров от попыток "заболтать" россиян, тем временем делая то, что вздумается.