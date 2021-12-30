Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 декабря 2021 8:56

Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января 2022

Замглавы МИД РФ Рябков и замгоссекретаря США Шерман проведут переговоры 10 января 2022
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Сергей Рябков

Сергей Рябков

Фото: REUTERS

Переговоры России и США по гарантиям безопасности состоятся в Женеве 10 января 2021 года, рассказала журналистам официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, американскую – первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман, уточнила Мария Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 24 декабря заявил, что западные страны должны немедленно дать Москве гарантии безопасности.

Напомним, накануне Владимир Путин объяснил, почему России и США необходимо заключить договор о гарантиях безопасности и предостерег западных партнеров от попыток "заболтать" россиян, тем временем делая то, что вздумается.