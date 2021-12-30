Стало известно время разговора Путина и Байдена 30 декабря 2021 года

Владимир Путин и Джозеф Байден Фото: EAST NEWS

Пресс-служба Белого дома проинформировала о времени телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

По информации Вашингтона, главы государств начнут диалог в 23:30 по московскому времени в четверг, 30 декабря 2021 года.

Напомним, Байден во время предстоящего телефонного разговора с Путиным намерен заявить о важности деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявила представитель Совета нацбезопасности Эмили Хорн.

Кроме того, глава Соединенных Штатов собирается предварительно обсудить запланированные на 10 января двусторонние переговоры между США и Россией. Они будут касаться гарантий безопасности, которые РФ предоставила США и НАТО.

Как ранее писал сайт kp.ru, предыдущие переговоры российского и американского президентов были в этом месяце. Они прошли 7 декабря в формате видеоконференции. Владимир Путин и Джо Байден разговаривали примерно два часа.