"Газпром" снизил транзит газа через Украину до 52,5 миллиона кубометров в сутки

"Газпром" не проинформировал украинскую сторону и причинах уменьшения транзита Фото: Олег ЗОЛОТО

"Газпром" снизил транзит газа по украинскому маршруту. Объемы, в которых топливо прокачивается через территорию страны, упали до почти двухлетнего минимума.

Как сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook, объемы прокачки начали падать в начале 2022 года. К 3 января за сутки было прокачано 52,2 миллиона кубометров газа. При этом забронированные объемы, по его словам, составляли более 109 кубометров.

Как ожидает Макогон, в дальнейшем падение транзита продолжится и российского газа будет прокачиваться все меньше.

"Номинации по состоянию на начало газовых суток составляют около 50,5 миллионов кубометров в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года", - сообщил Макогон.

По его словам, "Газпром" не пояснил с чем связано уменьшение транзита газа через Украину.

Как ранее писал сайт kp.ru, в январе 2022 года прокачка российского газа через территорию Украины в направлении Словакии значительно упала. Как свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, объемы поставляемого топлива снизились втрое.