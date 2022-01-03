"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину в Словакию с начала 2022 года

В целом в 2021 году среднесуточная прокачка через эту точку составила 76,6 млн кубометров газа Фото: Олег ЗОЛОТО

В январе 2022 года прокачка российского газа через территорию Украины в направлении Словакии значительно упала. Как свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, объемы поставляемого топлива снизились втрое.

По данным Интерфакс, 31 декабря 2021 года по соответствующей заявке поставлялось 83,8 млн кубометров газа. А 1 января 2022 года уже 49,5 млн кубометров. К 3 января объемы газа упали до 26,1 млн кубометров.

При этом в целом в 2021 году среднесуточная прокачка через точку "Вельке Капушаны" составляла 76,6 млн кубометров газа.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украину может ждать пессимистичный энергетический сценарий. Согласно ему, стране придется воровать российский газ из транзитной трубы, чтобы обеспечить достаточный импорт топлива.