Госдеп США выступил против новых санкций по «Северному потоку-2»

Представитель Госдепа США высказался против санкций в отношении "Северного потока-2". Фото: REUTERS

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американская администрация выступает против новых санкций по «Северному потоку-2».

По словам Прайса, новый пакет санкций по газопроводу, который до середины января будут обсуждать в сенате США, не является подлинным прогрессом.

«К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины», - цитирует высказывание Прайса во время брифинга в четверг 6 января РИА Новости.

Прайс высказал предположение, что санкции в отношении газопровода «Северный поток-2» могут подорвать единство среди европейских стран.

«Мы обеспокоены тем, что этот закон, если он будет проведен, только подорвет единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы, а администрация работает с конгрессом и европейскими союзниками над пакетом санкций (против России)», - сказал представитель Госдепа.

Ранее на kp.ru сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал газопровод «Северный поток-2» рычагом влияния Европейского союза на политику Москвы.