Блинкен призвал ЕС использовать "Северный поток - 2" против России в случае "вторжения" на Украину Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток - 2" является рычагом влияния Европы на политику Москвы.

По его мнению, этот трубопровод можно использовать против РФ в случае "российского вторжения" на Украину.

- "Северный поток - 2" — это рычаг, который Европейский союз может использовать в отношении России, - заявил Блинкен после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Напомним, строительство газопровода успешно завершено. По мнению российского президента Владимира Путина, запуск "Северного потока – 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

До этого Путин заявлял, что проект выгоден для экономики в целом и Германии в частности, поскольку покупка более дорогого первичного энергоносителя - американского сжиженного газа будет на 20 процентов дороже.

Что касается "российского вторжения" на Украину, то в РФ уже неоднократно заявил, что не намерены ни на кого нападать. К тому угрозу от России, о которой постоянно твердят на Западе, не видя даже на самой Украине.