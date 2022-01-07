Опрос: 60% немцев поддерживают "Северный поток - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты из института Infratest dimap провели для телеканала ARD социологическое исследование и выяснили, как на самом деле граждане Германии относятся к трубопроводу "Северный поток - 2".

Оказалось, что 60% жителей ФРГ поддерживают проект. Согласно результатам опроса, на востоке Германии за проект выступают 70% населения, в западной части страны – 57%.

При этом не поддерживают строительство газопровода 28% граждан: 30% на западе и 18% на востоке. Что касается противников трубопровода, то в основном они встречаются среди сторонников партии "зеленые": 55% против газопровода и 34% - за. При этом самое большое число его сторонников приходится на партию "Альтернатива для Германии" – 86% при 8% выступающих против него.

Напомним, строительство "Северного потока - 2" уже завершено. По мнению российского лидера Владимира Путина, запуск трубопровода приведет к снижению цен на газ в Европе. Он также добавил, что цена на газ после запуска второй нитки "Северного потока" снизится в том числе и для Украины.