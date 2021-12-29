Путин заявил, что цены на газ в Европе снизятся после запуска «Северного потока-2»

Путин сообщил о стабилизации цены на газ для Европы после запуска "Северного потока-2". Фото: REUTERS

Запуск «Северного потока – 2» приведет к снижению цен на газ в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду 29 декабря во время совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

Как отметил российский президент, цена на газ после запуска второй нитки «Северного потока» снизится в том числе и для Украины.

«Северный поток – 2» послужит стабилизации цен на газ на европейском рынке. Запуск «Северного потока – 2» приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины», - цитирует президента ТАСС.

Путин добавил, что сразу же после запуска «Северного потока-2» в Европу начнут поступать большие объемы газа из Российской Федерации.

«Дополнительные большие объемы газа из РФ будут поступать в Европу сразу же, как будет разрешен запуск «Северного потока – 2» . Россия со своими партнерами выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами», - сказал Путин.

Как уже сообщалось, в среду 29 декабря 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о том, что вторая нитка «Северного потока» заполнена газом и обе нитки газопровода полностью готовы к эксплуатации. Миллер отметил, что обе нитки находятся полностью под рабочим давлением.