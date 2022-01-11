Зеленский получил за 2021 год зарплату в 12 тысяч долларов Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заработал на посту главы государства в прошедшем году 336 тысяч гривен – это 12,2 тысячи долларов, рассказали в Государственном управлении делами страны.

Как передает «24 канал», в 2021 году украинский лидер оплатил с этой зарплаты налоги и сборы в размере 65 520 гривен, или 2,4 тысячи гривен. Должностной оклад Зеленского равен 28 тысячам гривен (чуть более тысячи долларов). В Государственном управлении делами Украины отметили, что каких-либо премий или надбавок политик не получал.

Стоит отметить, что годом ранее украинский президент задекларировал доходы в размере 815 тысяч долларов, при этом его зарплата за 2020 год составляла все те же 336 тысяч гривен.

Как писал сайт kp.ru, ранее международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры» о причастности лидеров разных стран мира к офшорным схемам. В материалах расследования фигурирует и Зеленский. Согласно опубликованным данным, до президентства он якобы владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.