"Досье Пандоры": Зеленский мог передать четверть акций офшорной компании близкому другу

Владимир Зеленский передал четверть акций офшорной компании близкому другу Фото: REUTERS

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности лидеров разных стран мира к офшорным схемам.

В материалах расследования фигурирует украинский лидер Владимир Зеленский. Согласно опубликованным данным, до президентства он якобы владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. За месяц до победы на выборах он продал долю своему другу Сергею Шефиру, ныне первому помощнику украинского президента.

По состоянию на июль 2019 года, Шефир владел акциями Maltex и после вступления в должность советника президента. Шефир и Зеленский пока не прокомментировали данную информацию.

Кроме того, в расследовании "Следствие. Инфо" на основе "досье Пандоры" говорится, что Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ Иван Баканов.

Также в расследовании упоминается украинский олигарх Игорь Коломойский. По сообщению журналистов, крупнейшая юрфирма США Baker McKenzie помогала ему отмывать миллиарды долларов через подставные компании. Зеленский и его соратники могут быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом.