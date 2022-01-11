Посол России в Британии: НАТО подталкивает Украину к агрессии

Посол России в Великобритании Андрей Келин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Великобритании Андрей Келин считает, что политика НАТО в отношении Украины приводит к более агрессивной внешнеполитической позиции. Такое мнение он представил в интервью телеканалу Sky News.

- НАТО подталкивает Украину к тому, чтобы в сущности занимать более агрессивную [позицию]. Нам этого не хочется, - заявил российский посол.

Также представитель ведомства добавил, что Москва, наоборот, стремится снизить напряженность в европейском регионе.

Дипломат заявил, что схожая ситуация наблюдалась с Грузией в 2008 году. На тот момент республике пообещали членство в НАТО и Грузия начала вести себя агрессивно по отношению к Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Келин заявлял, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, за ним обязательно последует ответ Москвы. Его опасения связаны с тем, что Лондон может разместить свои военные базы на территории Украины. Он выразил надежду, что в НАТО найдутся люди, которые не позволят пойти на такой шаг, поскольку это угрожает европейской безопасности.