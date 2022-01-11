США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос вступления в НАТО при желании Фото: REUTERS

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Америка готова обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос вступления в состав НАТО, если у этих стран возникнет желание и стремление стать членами альянса. Об этом она заявила 11 января во время выступления перед журналистами в Госдепартаменте.

- Полагаю, пять администраций (США), в которых я ранее работала, всегда говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы захотите обсудить с нами возможность вашего членства в альянсе, мы готовы это сделать", - рассказала Нуланд.

Также замгоссекретаря добавила, что Финляндии и Швеция, как и любая другая страна, выразившая желание вступить в НАТО, будут оцениваться "по высоким стандартам" альянса.

Накануне в Госдепартаменте США заявили, что Украина по-прежнему должна иметь возможность вступить в НАТО. Это связано с тем, что НАТО следует политике открытых дверей, а значит любая страна, которая стремится стать членом альянса, должна иметь такую возможность.