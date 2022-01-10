Госдеп: США не изменили свою позицию по вопросу вступления Украины в НАТО Фото: REUTERS

В Госдепартаменте США заявили, что Украина по-прежнему должна иметь возможность вступить в НАТО. Об этом по итогам переговоров американской стороны с Россией в Женеве заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс.

Также в Госдепе добавили, что позиция Соединенных Штатов по данному вопросу не изменилась.

- Позиция Америки не изменилась. НАТО следует политике открытых дверей. Любая страна, которая стремится стать членом альянса, должна иметь такую возможность. Украина является нашим партнером, мы находимся с ней в постоянном контакте, - заявил Прайс на брифинге.

Замминистра министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после переговоров о гарантиях безопасности в Европе сообщал, что Россия требует от Соединенных Штатов "железобетонных гарантий" того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Он также добавил, что российская сторона не отступит от своих требований по гарантиям безопасности, которые не исключают баланса интересов между сторонами.