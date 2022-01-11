Антидепрессант "Золофт" есть в аптеках в небольшом количестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поставки в российские аптеки антидепрессанта "Золофт" прекратились с октября 2021 года. Однако пока данный препарат есть в наличии, но в небольшом количестве. Об этом представитель ПАО "Аптечная сеть "36,6" сообщил ТАСС.

- "Золофт" в наличии есть, но в небольшом количестве: поставок препарата не было с октября 2021 года, - сказал представитель сети.

Также агентство сообщает, что коммерческий директор аптечной сети "Ригла" Наталья Бурдина объяснила, что в аптеках сети отмечается дефектура конкретного бренда - "Золофт". Но нехватки других препаратов с действующим веществом сертралин не зафиксировано.

В пресс-службе Росздравнадзора ТАСС заявили, что с 1 января 2021 года по 10 января 2022 года в гражданский оборот были введены более 847 тысяч упаковок "Золофта" в пяти лекарственных формах. По состоянию на 11 января 2022 года в обороте на территории страны находятся 181,5 тысячи упаковок препарата.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции в России почти в два раза увеличились продажи антидепрессантов. Главный внештатный психиатр-нарколог Евгений Брюн связал это с тем, что в изоляции у людей начинает развиваться депрессия.