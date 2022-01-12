Сенатор Косачев: США не готовы к войне ради расширения НАТО на восток Фото: REUTERS

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Соединенные Штаты настроены на расширения состава НАТО, но воевать за американская сторона определенно не готова.

Сенатор полагает, что Вашингтон стремится к созданию однополярного мира, а значит вряд ли откажется от этой идеи.

- Но, преследуя эту идею, американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками, - рассказал Косачев в интервью "Парламентской газете".

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва и ее партнеры будут настаивать о недопустимости расширения НАТО на восток. Он напомним о своих словах, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны стран Запада. Путин подчеркнул, что в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, так как устные обязательства Запада не были соблюдены.