Путин заявил, что Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на Восток

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и ее партнеры будут настаивать о недопустимости расширения НАТО на восток.

Он напомним о своих словах, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны стран Запада.

- В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации, — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, так как устные обязательства Запада не были соблюдены.

Ранее Владимир Путин на церемонии вручения послам верительных грамот назвал главный постулат внешней политики страны. По его словам, это выстраивание конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества. Путин выразил надежду, что послы передадут его слова властям своих государств.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные учения Североатлантического альянса недалеко от границ России вызывают глубокую озабоченность. По мнению пресс-секретаря российского лидера, маневры выглядят как поощрение агрессии Киева в сторону Москвы.