Экономист Григорьева: при начислении пенсии не учитывают время очного обучения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила россиянам, что сейчас в нашей стране трудовой стаж не имеет определяющего значения для начисления пенсии, но в некоторых случаях играет особую роль.

- Для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия, и прочее). В связи с этим гражданам полагаются дополнительные льготы и надбавки, - рассказал эксперт.

Григорьева также добавила, что трудовой стаж не учитывает время очного обучения студента в университете. Однако срок службы граждан в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет учитывается, но только если до этого человек уже работал. Об этом специалист рассказала агентству "Прайм".

Ранее сообщалось, что в России с 2022 года повышенную пенсию за сельский стаж получают неработающие пенсионеры, которые проработали в сельской местности 30 и более лет. В эту категорию стажа включена работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах. При этом, занимая должность не будет влиять на пенсию.