В ПФР напомнили россиянам о сельской надбавке к пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 2022 года повышенную пенсию за сельский стаж получают неработающие пенсионеры, которые проработали в сельской местности 30 и более лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Отмечается, что в эту категорию стажа включена работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах. При этом, занимая должность не будет влиять на пенсию. Об этом в ПФР рассказали "Российской газете".

В частности, в сельский стаж включат то время работы граждан, которое они провели в качестве прораба в организации с основным видом деятельности - сельским хозяйством.

Также отмечается, что с 1 января 2022 года право получить сельскую надбавку к пенсии будет сохранено вне зависимости от места проживания пенсионера