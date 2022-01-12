Посол Антонов призвал США принять предложение России по гарантиям безопасности в кратчайшие сроки

Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обвинительная риторика видных представителей Госдепартамента Соединенных Штатов не способствует конструктивному диалогу с Россией по гарантиям безопасности. Об этом заявил журналистам российский посол в США Анатолий Антонов, предложив представителям Госдепа проявить сдержанность.

"Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах", - приводятся его слова в аккаунте посольства в социальной сети Facebook.

Антонов подчеркнул, что предложения России необходимо принять в кратчайшие сроки, причем не на словах, а в письменном виде. Это будет способствовать разрядке напряженности и созданию атмосферы, которая способствует взаимовыгодному сотрудничеству РФ и Соединённых Штатов.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 11 сентября 2022 года, в Женеве завершились первые переговоры между Россией и Соединенными Штатами по гарантиям безопасности в Европе. Встреча продолжалась около восьми часов.