Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Женеве завершились первые переговоры между Россией и Соединенными Штатами по гарантиям безопасности в Европе.

О завершении переговоров сообщает Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США. Встреча продолжалась около восьми часов, она закончилась в 18:32 по московскому времени.

Напомним, ранее стороны провели предварительные переговоры в формате рабочего ужина.

Как писал сайт kp.ru, после встречи по стратегической стабильности между представителями России и США состоятся переговоры Совета Россия - НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Российскую сторону на заседании представит межведомственная делегация Министерства иностранных дел и Минобороны.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Соединенным Штатам не следует надеться на компромиссы со стороны России на переговорах в Женеве по гарантиям безопасности в Европе. Идти на уступки стоит Вашингтону, оттимел он.