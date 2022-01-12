Экономист Евгений Иванов спрогнозировал надбавки к пенсиям россиян из-за инфляции

Решение по индексации пенсий не ниже инфляции примут в скором времени, уверен Евгений Иванов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Индексацию пенсий не ниже уровня инфляции поручил провести президент России Владимир Путин, следовательно, разницу обязательно компенсируют новыми надбавками, заявил изданию "Экономика сегодня" кандидат экономических наук Евгений Иванов.

"Если Путин сказал, что индексация произойдет и разницу с инфляцией компенсируют – значит так и будет, - уточнил эксперт. - Перед какими-либо внебюджетными выплатами необходимо соблюсти ряд процедур, найти самый подходящий способ для выдачи этих денег. Это могут быть автоматические начисления к пенсии, единоразовые или частичные доплаты в течение какого-то срока".

Иванов спрогнозировал, что решение по вопросу дополнительной поддержки пенсионеров примут до начала весны.

"Надбавки пенсионерам всегда происходят в срок, что говорит о заинтересованности нашего правительства", - аргументировал экономист.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Кремле выражают надежду, что в ближайшее время задача индексации пенсий по уровню инфляции в России будет решена. Об этом 11 января 2022 года заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин не изменил своей позиции в отношении индексации пенсий не ниже уровня инфляции.

Напомним, в министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что индексация пенсий неработающих пенсионеров применяется для того, чтобы страховые пенсии росли быстрее, чем инфляция. Жесткое требование индексации пенсий не ниже уровня фактической инфляции закреплено в российском пенсионном законодательстве.

По данным ведомства, инфляция в России с 2015 года составила 46 процентов, а страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 55 процентов. Таким образом, темп роста пенсий превысил инфляцию на 9 процентных пунктов.