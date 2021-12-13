Минтруд России готовит предложения по индексации пенсий в 2022 году

В России готовят предложения по индексации пенсий в 2022 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года готовит Минтруд России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года», - сказано в сообщении, опубликованном в понедельник 13 декабря.

Индексация пенсий неработающих пенсионеров применяется для того, чтобы страховые пенсии росли быстрее, чем инфляция, отметили в Минтруда. Жесткое требование индексации пенсий не ниже уровня фактической инфляции закреплено в российском пенсионном законодательстве.

Инфляция в России с 2015 года составила 46 процентов, а страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 55 процентов. Темп роста пенсий превысил инфляцию на 9 процентных пунктов, уточнили в пресс-службе ведомства.

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