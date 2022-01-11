Кремль выразил надежду на решение по индексации пенсий в ближайшее время

Песков рассказал, что Кремль надеется провести индексацию пенсий в ближайшее время. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кремле выражают надежду, что в ближайшее время задача индексации пенсий по уровню инфляции в РФ будет решена. Об этом во вторник 11 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, президент Путин не изменил своей позиции в отношении индексации пенсий не ниже уровня инфляции.

«Это позиция Путина в отношении индексации пенсий... она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность», - цитирует Пескова РИА Новости.

Отвечая на вопрос, планирует ли президент вносить поправки для дополнительной индексации пенсий или поручить эту задачу правительству, Песков сказал, что в ближайшее время это будет определено.

«Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно», - сказал Песков.

Ранее Владимир Путин высказался за то, чтобы провести индексацию пенсий.

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