В Кремле считают, что цифры заболеваемости "омикроном" в России будут очень высокими

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле считают, что цифры заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикроном» в России будут очень высокими. Такое заявление в среду, 12 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, указав на специфику нового штамма.

«Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма "омикрона". Вместе с тем, мы имеем предварительные данные о том, что протекает легче, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, но задел прочности, изрядный задел прочности все равно необходим», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что на сегодняшний день никто не сможет ответить на вопрос о необходимости локдауна или введения нерабочих дней.

Напомним, Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, в ходе совещания с правительством заявил о новых вспышках заболеваемости коронавирусом, обратив внимание на то, что с появлением нового штамма с коронавирусной инфекцией активнее борется весь мир.